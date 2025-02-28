السيسى يتبادل التهاني مع ملوك وأمراء الدول بمناسبة حلول رمضان

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التهاني مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب الرئيس في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بحلول الشهر الفضيل، داعيا الله - عز وجل - أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات.

وقال رئيس الجمهورية إن حلول الشهر الكريم يحثنا على قيمه السامية التي تدعونا إلى التضامن والتآخي والتعاون لمجابهة التحديات التي تمر بها الأمة من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية والإسلامية.



