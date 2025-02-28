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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يصارع من أجل البقاء.. تخفيض النفقات يضرب سموحة في موسم ملئ بالتقلبات

سموحة
سموحة
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يعاني نادي سموحة في الموسم الحالي من تراجع كبير على مستوى النتائج في ظل قرار إدارة النادي برئاسة المهندس فرج عامر بتخفيض النفقات في قطاع كرة القدم وتحديدًا الفريق الأول.
ويحتل سموحة المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بقيادة مديره الفني أحمد سامي.
ويلعب سموحة في الدور الثاني للدوري ضمن المجموعة التي تصارع من أجل البقاء وتجنب مقعدي الهبوط لدوري المحترفين .

وكشفت مصادر داخل النادي السكندري إن إدارة سموحة قررت في بداية الموسم تخفيض النفقات الخاصة بالفريق الأول وهو ما ظهر في عدة قرارات على رأسها عدم إبرام التعاقدات المأمولة من جانب الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي.

وطالب "سامي" بضم بعض العناصر لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية ولكن الإدارة قررت الاستغناء عن خدمات حسام حسن مهاجم وهداف الفريق بعد تلقيه عرض مناسب من مودرن سبورت.

واضطر سموحة لضم مهاجم صاعد من دوري القسم الثاني وهو علي عمرو لمواجهة أزمة تخفيض النفقات كما انضم عمرو السيسي ضمن صفقة انتقال حسام حسن إلى مودرن.

الموسم الأسوأ لنادي سموحة 

ويعتبر الموسم الحالي هو أصعب الموسم في تاريخ الموج الازرق خاصة ان فريق سموحه كان دائم التواجد في المراكز الأولى والمربع الذهبي وينافس في البطولات الأفريقية ووصل لنهائي كأس مصر أكثر من مرة. 

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