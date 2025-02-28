إندونيسيا: غدًا السبت أول أيام شهر رمضان

الجمعة 28/فبراير/2025 - 03:48 م

أعلنت إندونيسيا ثبوت رؤية هلال رمضان، ليكون يوم غدٍ السبت أول أيام الشهر الكريم.

وفي ماليزيا، أفاد التلفزيون الماليزي بأن السبت، الأول من مارس، سيكون المتمم لشهر شعبان، على أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الأحد 2 مارس.

أما في أستراليا، فقد أعلن مجلس الإفتاء في وقت سابق أن السبت 1 مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتتحرى 13 دولة عربية مساء اليوم الجمعة رؤية هلال شهر رمضان، وسط توقعات فلكية تشير إلى أن الشهر الكريم سيبدأ غدًا السبت في معظم الدول.

وبينما يترقب المسلمون إعلان الجهات المختصة في كل دولة عن الموعد الرسمي، تسجل الإمارات سابقة عالمية باستخدام طائرات الدرون المزودة بتقنيات الذكاء الاصطراطي لرصد الهلال.