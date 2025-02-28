بتول الحداد تكشف عن دورها في مسلسل «وتقابل حبيب» لـ ياسمين عبد العزيز

تشارك الفنانة الشابة بتول الحداد فى بطولة مسلسل «وتقابل حبيب» للنجمة ياسمين عبد العزيز وآخرين، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خريطة مسلسلات السباق الرمضاني 2025.

وكشفت بتول بأن بداية ظهورها منذ الحلقة الأولى وتجسد شخصية تدعي أسمها نعمة وتعمل خادمة ولكنه بشكل جديد، وتعمل في أحد القصور الفخمة وهو قصر أبو العزم، والذى يمتلكه عبد العزيز أبو العزم والذى يجسد هذه الشخصية الفنان الكبير صلاح عبد الله ويقطن معه في هذا القصر زوجته وأولاده إلا وهم؛ الفنانة انوشكا وكريم فهمي وخالد سليم ومحمود ياسين چونيور، لافته، بأنها من أسرة فقيرة الحال حيث أسرتها تخدم هذه العائلة منذ زمن، حيث أن تترعرع طفولتها وشبابها معهما في هذا القصر منذ الصغر.

وأضافت بتول بأن كاركتر الشخصية تسير علي نهج الفتاة المقهوره عن المجتمع، حيث أنها تقضي طوال حياتها في هذا القصر منعزلة عن الحياة العامة.

ومن جانبه قالت بتول بأن مع تصاعد الأحداث يتغير فكرها وتقرر أن تخرج إلي المجتمع، ومع مرور الوقت تقرر أن تتزوج وتعيش حياة طبيعية ولكنها تقابل عقبه تعركل حلمها وهو التكتف الدائم في هذا القصر وغيرها.

وفى سياق متصل أشارت بتول بأن أغلب مشاهدها مع النجمة ياسمين عبد العزيز خلال سير الأحداث مؤكده، بأن سيحدث مفاجأة غير متوقعة ستغير مجري حياتها رأساً على عقب مع تصاعد الأحداث لتحدث معها العديد من المفارقات الدرامية.

وتدور أحداث مسلسل «وتقابل حبيب» حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «وتقابل حبيب» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجمة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبد الله، أنوشكا، بتول الحداد، بسنت شوقى، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة بتول الحداد كان مشاركتها في مسلسل "برغم القانون" والذي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وكان من بطولة كلاً من إيمان العاصي، هانى عادل، محمد القس، محمد محمود عبد العزيز، وليد فواز، رحاب الجمل، جوري بكر، نبيل علي ماهر وآخرين وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.