مجلس إدارة غزل المحلة يزور صابر عيد للاطمئنان على صحته

حرص مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، اليوم الجمعة، على زيارة صابر عيد المتحدث الرسمي للنادي للاطمئنان على حالته الصحية.

وزار المهندس تامر خليل نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق والمتحدث الرسمي للنادي؛ للاطمئنان على حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

زيارة مجلس إدارة غزل المحلة للكابتن صابر عيد

وجاء ذلك بناء على توجيهات المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، وبحضور وائل شكر، نائب المدير التنفيذي للنادي.

وتواصل المهندس وليد خليل هاتفيًا مع صابر عيد، كما تمنى له الشفاء العاجل والعودة القريبة وسط عائلته الكبيرة في غزل المحلة.

وكان القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، زار صابر عيد يوم الثلاثاء الماضي، وذلك رفقة أعضاء الجهاز الفني للفريق.

ونقل بابافاسيليو رسائل الدعم والمؤازرة من مجلس الإدارة ولاعبي الفريق للمتحدث الرسمي لنادي غزل المحلة صابر عيد، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى عائلته في نادي غزل المحلة، حيث يعد صابر عيد أحد أبرز أساطير النادي عبر التاريخ.