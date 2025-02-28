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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار استهدف مسجدا شمال غربي باكستان إلى 24 شخصا

باكستان
باكستان
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ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف أحد المساجد بمدينة "أكورا خاتاك" في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي باكستان إلى 6 قتلى و18 مصابا على الأقل. 

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الجمعة/ أن الانفجار وقع أثناء أداء المواطنين صلاة الجمعة داخل المسجد، فيما أدان الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء، شهباز شريف، الانفجار، وأعربا عن تعازيهما لأسر الضحايا وتمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أصدر رئيس وزراء إقليم خيبر بختونخوا، علي أمين جاندابور، تعليماته للسلطات المعنية من أجل فتح تحقيق شامل للوقوف على أسباب وملابسات هذا الانفجار وتقديم الجناة للعدالة.
 

باكستان الانفجار خيبر بختونخوا