أعلن محمد إسماعيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق إنبي، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره غزل المحلة بملعب استاد المحلة، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا.

يتواجد ثلاثي هجومي في تشكيل إنبي أمام غزل المحلة، حيث يقود رفيق كابو الهجوم بجانب أحمد زكي ومحمد شريف حتحوت.

يحتل إنبي المركز السابع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الخامس وفي رصيده 14 نقطة.

تشكيل إنبي ضد غزل المحلة

حراسة المرمى: بودي سمير

خط الدفاع: أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - محمد حامد - مصطفى دويدار

خط الوسط: أحمد العجوز - زياد كمال - محمد سمير عبد الوهاب

وفي الهجوم: محمد شريف حتحوت - رفيق كابو - أحمد زكي.