محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

بعث المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم جاء فيها "يسعدني ويشرفني وأنه لمن دواعى سرورى أن أرفع لكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء الشرقية أسمى آيات التهانى القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمصر زعيماً وطنياً ملهماً وقائداً مرموقاً لإستكمال مسيرة التنمية والبناء وأن يعم السلام العادل والشامل منطقتنا العربية من أجل نصرة الحق وإعلاء الشأن العربي تحت قيادتكم الرشيدة والحكيمة.

كما أرسل المحافظ برقيات تهنئة مماثله للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة، داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم علي الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.