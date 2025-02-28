بابافاسيليو يعلن تشكيل غزل المحلة أمام إنبي في الدوري

أعلن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إنبي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم الجمعة، نظيره إنبي على ملعب استاد المحلة، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا.

يقود التونسي محمد علي بن حمودة تشكيل غزل المحلة أمام إنبي، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة عبده يحيى ومحمد أشرف، وبمساندة هجومية من رشاد العرفاوي.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز السابع عشر قبل الأخير بـ12 نقطة.

تشكيل غزل المحلة ضد إنبي

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد جابر - عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - يحيى زكريا

خط الوسط: محمد بن شرقي - موري توريه - رشاد العرفاوي

وفي الهجوم: عبده يحيى - محمد علي بن حمودة - محمد أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد العربي، محمد أسامة، محمد حمدي زكي، إبراهيم حسن، أحمد فوزي، حميدو فتاو، أحمد ياسين، عماد ميهوب.