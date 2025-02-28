النني يقود تشكيل الجزيرة ضد دبا الحصن في الدوري الإماراتي

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة دبا الحصن، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإماراتي.

يستضيف فريق الجزيرة بقيادة النني، اليوم الجمعة، نظيره دبا الحصن على ملعب استاد محمد بن زايد، في لقاء ينطلق في الثالثة و35 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود محمد النني تشكيل الجزيرة أمام دبا الحصن، ليواصل حجز مكانه الأساسي في تشكيل المدرب عموتة.

خاض محمد النني 14 مباراة في الدوري الإماراتي مع الجزيرة، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

تعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

يحتل الجزيرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 27 نقطة، بينما يأتي دبا الحصن في المركز الثالث عشر قبل الأخير وفي رصيده 10 نقاط.

تشكيل الجزيرة ضد دبا الحصن

حراسة المرمى: ستويان ليكوفيتش

خط الدفاع: محمد ربيع - خليفة الحمادي - رافيل تاجير - إلياس الكريمي

خط الوسط: محمد النني - عبدالله رمضان - نبيل فقير

وفي الهجوم: نيسكينز كيبانو - فينيسيوس ميلو - رامون ميريز.