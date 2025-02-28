رمضان 2025.. حمادة هلال يعلن موعد العرض الأول لمسلسل «المداح.. أسطورة العهد ج5»

أعلن الفنان حمادة هلال عن موعد العرض الأول للجزء الخامس من مسلسل «المداح.. أسطورة العهد»، والمشارك ضمن الموسم الرمضاني الدرامي 2025.

ونشر حمادة هلال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» البوستر الدعائي للمسلسل معلقا «بسم الله توكلنا على الله، النهارده الساعة 7 مساءً الحلقة الأولى من مسلسل «المداح أسطورة العهد» على قناة mbc مصر.

واختتم تعليقه قائلا: «مدد يارب».

مسلسل «المداح» الجزء الخامس تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، ففي الموسم الخامس، وبعد عودة صابر المداح من الموت، يواصل «صابر» حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة بنات إبليس كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانين: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبه مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، مي كساب، طارق النهري، هبه عبدالغني، تامر شلتوت، دارين حداد، محسن محيى الدين، محمد عبدالحافظ، حسني شتا، يسرا اللوزي، ريهام نبيل، إيمي الجندي، والعمل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد سمير فرج.