وزير الزراعة: إصدار 1111 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية خلال فبراير 2025

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، تقريرًا بنشاطه خلال شهر فبراير الحالى، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس القطاع أن أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت إصدار 1111 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم 438 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف أنه تمت الموافقة على تسجيل عدد (774) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (464) تسجيلة محلية، (310) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

وأشار إلى إصدار (42) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.

كما تم تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (61) مصنع أعلاف فى (11) محافظة (دمياط - الاسكندرية - الشرقية - القاهرة - الغربية - بنى سويف - كفر الشيخ - الدقهلية - الاسماعيلية - البحيرة - المنوفية) بعدد (128) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

ولفت إلى إعدام شحنة بكمية (12,5) طن إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.

وتم تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى.

كما تم ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بنسبة تخفيض أقل عن سعر السوق بــ30%.

كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام -رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

وفي سياق متصل، وزير الزراعة استقبل وفدا ممثلاً عن قطاع تنمية الثروه الحيوانية والداجنة بالوزارة

حيث أكد وزير الزراعة على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين كافة جهات الوزارة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الزراعية بشقيها النباتى والحيوانى، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة لتحسين الإنتاج الحيواني وتعزيز الأمن الغذائي.

كما دعا الوزير الجميع إلى استثمار شهر رمضان الكريم لبذل المزيد من الجهد والإخلاص فى العمل من أجل دعم مشاريع التنمية الزراعية والحيوانية التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف الوزارة في تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني.

ووجه الوزير بضرورة بذل أقصى الجهد في سبيل تطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات التابعة للوزارة مؤكدًا أن الوزارة بحاجة إلى جهود كل فرد من العاملين لتحقيق التقدم المستدام وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

من ناحيتهم قدم قيادات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والعاملون فيه التهنية لوزير الزراعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربين عن تمنياتهم بالأمن والسلامه لمصرنا الحبيبه قيادة وحكومة وشعباً وأن يحفظ الله وطننا فى ظل القياده السياسية الرشيدة للبلاد

وقد عاهد العاملون بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على بذل المزيد من الجهد والإخلاص في أداء مهامهم الوظيفية.

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