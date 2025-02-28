افتتاح المسجد الكبير في شط جريبة بدمياط

افتتح وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط اليوم الجمعة المسجد الكبير بقرية شط جريبة مركز دمياط في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في عمارة بيوت الله تعالى مبنى ومعنى فقد تم اليوم الجمعة افتتاح المسجد الكبير بقرية شط جريبة مركز دمياط ، بمديرية أوقاف دمياط بعد صيانته، وذلك برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهرى وزير الاوقاف.

هذا وقد أناب وزير الأوقاف الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط وحضر نائبا عن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اميمى السعداوى رئيس مجلس مركز ومدينة ميت ابو غالب .

وقد استهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة الشيخ السعيد السرس ، ثم ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط بعنوان (ياباغي الخير أقبل)

كما انطلقت حملة النظافة الكبرى التى يتبناها وزير الأوقاف وتستمر حتى آخر يوم من شهر شعبان استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك وبدأت الحملة من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بدمياط ومسجد النور الحرس بدمياط ومسجد عمر الموصلي بدمياط بحضور وإشراف الشيخ محمد محمد سلامه وكيل الوزارة و الشيخ أحمد محمد عبد الرحمن مدير إدارة الإدارات و الشيخ محمد عبد اللطيف أبو الاسعاد مدير إدارة أوقاف دمياط.

كما قاد مديري الإدارات حملات النظافة كل بإدارته.

وأطلقت مديرية الصحة مبادرة لرش وتطهير المساجد الكبرى بمدن دمياط وكفر سعد وفارسكور والزرقا والروضة والسرو تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك .

وأوضح الدكتور محمد بدران مدير المديرية أن الأعمال تتم من خلال الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بالمديرية ، وفقًا لمعايير محددة للتطهير وذلك فى إطار الجهود المبذولة لجاهزية المساجد لاقامة الشعائر و استقبال المصلين والحفاظ على الصحة العامة لهم ، ولفت الدكتور بدران إلى استمرار تلك الحملات وفقًا لخطة محددة لرش وتطهير أكبر عدد ممكن من المساجد.

