"حماس" تؤكد التزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار بجميع مراحله وتطالب بالضغط على إسرائيل

أكدت حركة حماس، التزامها الكامل بتنفيذ بنود اتّفاق وقف إطلاق النَّار وتبادل الأسرى بجميع مراحله وتفاصيله، وذلك مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

وطالبت حماس - في تصريح صحفي، اليوم /الجمعة/ - المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة.

وخلال 19 يناير الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل والذي وقع بوساطة مصرية قطرية أمريكية حيز التنفيذ، ويتضمن الاتفاق 3 مراحل تستمر كل مرحلة منها 42 يومًا.