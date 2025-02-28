إصابة 10 أشخاص إثر انفجار دراجة نارية مفخخة بإقليم بلوشستان الباكستاني

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم /الجمعة/ إصابة 10 أشخاص إثر انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة كويتا بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.



وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الجمعة/ - في نشرتها - أن قوات الشرطة وفرق الإغاثة هرعت إلى موقع الانفجار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقد طوقت قوات الأمن المنطقة، وتم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.

يذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".