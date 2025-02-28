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الجمعة 28 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الإمارات تستخدم طائرات الدرون والذكاء الاصطناعي في رصد هلال رمضان

للمرة الأولى عالميًا..

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن استطلاعه هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام باستخدام الطائرات المسيرة "الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة، أن هذه هي المرة الأولى عالميا التي يتم فيها تحري الهلال باستخدام "طائرات الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي مضيفا أنها مبادرة تعكس ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة وباعتبار أن الرصد وما يتعلق به هو امتداد للرؤية المباشرة التي هي الأصل في ثبوت رؤية الهلال عملاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له.

وأضاف أن هذا التحري يتم بالإضافة إلى شهادات الرؤية بالعين المجردة والمراصد الفلكية المنتشرة في أرجاء الدولة، التي تستخدم أفضل الأجهزة المتطورة والآلات المتقدمة وتضمن دقة تحري الهلال وتعطي نتائج وبيانات علمية مؤكدة في عمليات رصد الأهلة وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمراكز المتخصصة والمراصد الفلكية.

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