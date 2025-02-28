إنشاء ملعب إكليريك بالجهود الذاتية في دمياط

أعلن الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط ، عن استكمال أعمال الرصف بالبلاطات الخرسانية بالمشاركة المجتمعية بالبصارطة وملعب اكليرك بمركز شباب جمصة حيث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة سمير عتريس، جهودها لاستكمال أعمال الرصف بالبلاطات الخرسانية بمنطقة العطوية بقرية البصارطة وذلك بالمشاركة المجتمعية، حيث يجرى تنفيذ الأعمال بالمنطقة بطول ٢٥٠ مترا وعرض ٣.٥ متر ، وذلك لرفع كفاءتها وتطويرها وفقًا للمعايير المحددة.

وعلى جانب آخر، قامت مديرية الشباب والرياضة بقيادة عبده الشعراوى، بإنشاء ملعب إكليريك بمركز شباب جمصة بإدارة شباب كفر البطيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، حيث تُعد الملاعب المتعددة من أحدث التطورات للمنشآت الرياضية، و تقدم حلولًا مبتكرة ومتعددة الاستخدامات لتلبية احتياجات الرياضيين والمجتمعات الرياضية؛ ومن بين هذه الملاعب المتعددة، ملاعب الأكريلك ، والتى تمتاز بالمقاومة العالية لأشعة الشمس و الإحتكاك والبري، و مانع للتزحلق ومقاوم للمياه.و هي ملاعب رياضية يمكن استخدامها لممارسة أكثر من رياضة، وهي تتميز بسطحها المسطح والمرن، مما يجعلها آمنة ومريحة للعب عليها مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمختلف الرياضات الجماعية والفردية ، كما أنه من المقرر الانتهاء من أعمال إنشاء ملعب جمصة خلال شهر مارس الجارى .

استمرّت فاعليات مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم تحت شعار " الف بنت ..الف حلم " والتي تنظمها الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية " الادارة العامة للقاعدة الشعبية " بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة دمياط بمركز شباب أولاد خلف

ويهدف المشروع لتوسيع قاعدة ممارسة الكرة النسائية ، و تشجيع الفتيات اللاتي لديهن المهارة والشغف بممارسة كرة القدم ، وقد أطلقته وزارة الشباب والرياضة المصرية عام 2017 .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعناية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات عبده الشعراوي وكيل المديرية للرياضة والقائم بأعمال مدير المديرية إشراف عمرو شروش مدير الإدارة .

وانطلقت فعاليات الدورة التأسيسية لأعضاء نادى القيادات الشبابية بمركز شباب مدينة دمياط التابع لإدارة دمياط بمشاركة ٢٠ شابا وفتاة.