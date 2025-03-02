الأهلى يُفعّل عقد شراء يحيى عطية الله

استقر مسئولو النادي الأهلي على تفعيل عقد شراء المغربي يحيى عطية الله من نادي سوتشي الروسي خلال الفترة المقبلة بطلب من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق من أجل استمرار اللاعب الدولي المغربي في صفوف القلعة الحمراء الموسم المقبل.

وحدد كولر، رغبته لإدارة النادي بتفعيل عقد شراء يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق من نادي سوتشي الروسي، بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري خاصة في ظل نهاية عقد التونسي على معلول بنهاية الموسم الحالي، وعدم قناعة المدير الفني بمستوى معلول، والذي أصبحت أيامه في الأهلي معدودة.

وأبلغ مارسيل كولر إدارة الأهلي، أن إصابة يحيى عطية الله الأخيرة لم تجعله يتراجع عن موقفه بضرورة بقاء اللاعب المغربي مع الفريق لأطول فترة ممكنة وتفعيل عقد شراء اللاعب في نهاية الموسم.

وكشف مارسيل كولر لمسئولي الأهلي عن أن يحيى عطية الله أثبت أحقيته بالاستمرار مع الفريق بفضل قدراته الفنية العالية وخبراته الطويلة التي اكتسبها من تجاربه السابقة في أوروبا والمغرب ومع منتخب بلاده، كما أنه صاحب روح قتالية داخل الملعب يحتاجها أي فريق.

وعلمت «البوابة» أن إدارة النادي وافقت على طلب مارسيل كولر خاصة في ظل عدم وجود بديل مميز يمكن التعاقد معه في مركز الظهير الأيسر في الفترة المقبلة، ودفع مبلغ مليون و500 ألف دولار في شراء عقد يحيى عطية الله أفضل من ضم لاعب جديد في الفترة المقبلة.

وكان الأهلي تعاقد مع يحيى عطية الله الصيف الماضي من نادي سوتشي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائيًا مقابل مليون و500 ألف يورو.