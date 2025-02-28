الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. انفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٣٦ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢١ وحتى ٢٧ فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على مرافقة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الرئيس "هاكيندي هيتشيليما" رئيس جمهورية زامبيا الشقيقة والوفد المرافق له، خلال زيارة معهد الامصال واللقاحات البيطرية بالعباسية، التابع لمركز البحوث الزراعية، فضلا عن حضور فعاليات منتدى الأعمال المصري الزامبي والذي عقد تحت عنوان "تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة".

كما أدى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد الوهاب الرزاق بقرية الشجاعة، بمحافظة البحيرة، والتي تعد إحدى قرى مشروعات استصلاح الأراضي، ومراقبات شباب الخريجين، كما عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لبحث جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.

وافتتح وزير الزراعة ومحافظ الجيزة، معرضين للسلع الغذائية، ومستلزمات رمضان بنادي الزراعيين في الدقي ومركز البحوث الزراعية بالجيزة، كما افتتح فاروق أيضا المؤتمر السنوي للحركة التعاونية المصرية، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كذلك تفقد تطوير نادى الزراعيين في الدقي يرافقه الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور حسن فولي وكيل اول النقابة، وبعض أعضاء النقابة والعاملين فيها.

واستقبل "فاروق"، هذا الأسبوع، "سيدى توري" وزير الموارد الحيوانية والسمكية الايفواري بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لبحث التعاون في مجال الأسماك وتحسين السلالات والبحث العلمي، كما أصدر وزير الزراعة، قرارا بإعادة تشكيل لجنة متخصصة لتسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني، كما أصدر أيضا حركات تغييرات بمعاهد مركز البحوث الزراعية، بهدف تجديد الدماء، والدفع بقيادات جديدة لمواصلة العمل، وتحسين وتطوير الأداء.

وعقد مجلس الإدارة الخامس والتسعون لمركز بحوث الصحراء برئاسة الدكتور حسام شوقي رئيس مجلس الإدارة ورئيس المركز وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، والسادة نواب المركز والسادة رؤساء الشعب البحثية بالمركز، لمناقشة انجازات المركز خلال الفترة السابقة والخطة المستهدفة المستقبلية، كما تفقد نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، محطة بحوث توشكي؛ لتعزيز الزراعة المستدامة.

وأجرى فريق من الباحثين المتخصصين بشعب مركز بحوث الصحراء المختلفة جولات ميدانية بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، كما نظم المركز احتفالية لتوزيع 10 آلاف شتلة لوز على مزارعي مركز ومدينتي الشيخ زويد ورفح، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في شمال سيناء، فضلا عن دورة تدريبية بعنوان "سبل تعزيز النظم الغذائية المستدامة لمزارع الزيتون في جنوب سيناء".

كما شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في المؤتمر العربي الثالث للأراضي، الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط، كذلك قام الدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعيه الخارجيه بتسليم شهادات التخرج لعدد 20 متدرب من 10 دولة افريقية في البرنامج التدريبي تحت عنوان " الصناعات الغذائية ومعاملات مابعد الحصاد.

وقامت الادارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة الدكتورة امل اسماعيل بالتعاون مع الجهات المختلفة لتخطيط وتنفيذ 43 حقل ارشادي لمحصول القمح بمساحة 43 فدان بمحافظة أسيوط، و96 حقل إرشادي بمساحة 96 فدان بمحافظة سوهاج، و73 ندوات ارشادية بمحافظة الأقصر، كذلك تم تنفيذ قافلة بيطرية لمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر حيث قام فريق من قسم صحة الحيوان والدواجن بتنفيذ هذه القافلة بمدينة الشلاتين وقرى ابرق و الجاهلية والحميرة.

بينما اختتم الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية البرنامج التدريبي (التحرك نحو الأمان البيولوجي ورعاية أسماك البلطي في مزارع الأسماك المصرية) التى أقيمت بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، كما أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بإعادة تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تم اختيار الدكتور يوسف خميس، أستاذ بمعهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عضوًا بمجلس بحوث الزراعة والغذاء التابع للأكاديمية، كذلك نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجًا تدريبيًا متخصصًا تحت عنوان "استخدام البيانات الكمية في التجارب الزراعية"

فيما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في ورشة عمل بعنوان: "الزيتون المستقبل المأمول ما بين المشكلة والحلول" والمنظم من قبل معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، كما وقع المعمل مع المعمل المركزي للزراعة العضوية مذكرة تفاهم للتعاون ضمن فعاليات يوم الزراعة العضوية المصري خلال الاحتفال بيوم الزراعة العضوية المصري، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي ٧٥٠٠ عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

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