تكثيف الجهود استعدادًا لتوزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية بالفيوم خلال رمضان

كثفت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، الجهود استعدادًا لتوزيع عدد 15 ألف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى ومراكز محافظة الفيوم تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، إن توزيع الكراتين خلال شهر رمضان المعظم جاء بهدف خدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلًا عن ادخال الفرحة فى قلوبهم فى شهر رمضان المعظم خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل مراكز محافظة الفيوم.

وأشادت بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكده أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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