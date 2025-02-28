ads
الجمعة 28 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكثيف الجهود استعدادًا لتوزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية بالفيوم خلال رمضان

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كثفت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، الجهود استعدادًا لتوزيع عدد 15 ألف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى ومراكز محافظة الفيوم تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم. 

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، إن توزيع الكراتين خلال شهر رمضان المعظم جاء بهدف خدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلًا عن ادخال الفرحة فى قلوبهم فى شهر رمضان المعظم خاصة في القرى والنجوع  الأكثر احتياجًا في كل مراكز محافظة الفيوم.

وأشادت بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكده أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

inbound5411618599585580208
inbound5411618599585580208
inbound7967259778536566563
inbound7967259778536566563
إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي محافظة الفيوم مديرية التضامن الأجتماعي بالفيوم شهر رمضان المبارك توزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية بالفيوم