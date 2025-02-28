طلاب العاصمة يحصدون ثلاثة مراكز جمهورية بمسابقة "حماية الطالب من مخاطر الإنترنت"

قدمت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، التهنئة لإدارة التطوير التكنولوجي بالقاهرة والإدارات التعليمية، والطلاب، بعد تحقيقهم ثلاثة مراكز جمهورية في مسابقة "حماية الطالب من مخاطر الإنترنت"، التي أقيمت بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويونيسف مصر، خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2025 بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

إبداع وتميز طلابي

وشارك في المسابقة 11,150 طالبًا وطالبة من جميع أنحاء الجمهورية، ووصل إلى التصفية النهائية 282 متسابقًا، وأسفرت النتائج عن فوز 30 طالبًا من القاهرة، من بينهم 3 طلاب تصدّروا المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وهم:

المركز الأول: الطالب أحمد رضا عبد النبي (ذوي الهمم) – مدرسة الشهيد إبراهيم مصطفى، إدارة المطرية التعليمية.

المركز الثاني: الطالب محمد حسام الدين مصطفى – مدرسة مصطفى كامل الإعدادية، إدارة الشرابية التعليمية.

المركز الثالث: الطالبة رنيم رامي بديع – مدرسة الشروق الرسمية لغات، إدارة حلوان التعليمية.

دور التكنولوجيا في تنمية المهارات

وأكدت مدير المديرية، أهمية هذه المسابقات في تنمية الإبداع والابتكار لدى الطلاب، ودمج تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين استخدام الإنترنت والأنشطة الحياتية الأخرى.

كما دعت إلى تعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وتوجيه الطلاب نحو الاستفادة الإيجابية منها.

دور الأسرة في التوعية

وججهت مدير المديرية رسالة إلى أولياء الأمور بضرورة مراقبة استخدام أبنائهم للإنترنت، وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والهادف، لتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا دون مخاطر.

محاور المسابقة

تضمنت المسابقة ثلاثة محاور رئيسية:

تصميم فيديو جرافيك تعليمي (2 - 3 دقائق). تصميم بوستر رقمي. تصميم واجهة لعبة تعليمية.

واستخدم الطلاب موضوعات تدريبية تتناسب مع كل مرحلة تعليمية، مثل:

المرحلة الابتدائية: إشارة المرور – الاحترام أونلاين – خصوصيتي.

المرحلة الإعدادية: ضد المجرم – ضد التنمر – الإنترنت في أمان.

المرحلة الثانوية: البصمة الرقمية – التنمر الإلكتروني – إعدادات الأمان.

القائمون على المشروع

ساهم في تنظيم المسابقة نخبة من القائمين على التطوير التكنولوجي، ومنهم:

هشام قطب السيد – مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية.

مها محمد محمد – منسق عام المشروع.

إيمان محمد شوقي – منسق المشروع.

عزة عبد العظيم – منسق المشروع.

تكريم الفائزين

سيتم تكريم أفضل 10 أعمال على مستوى الجمهورية، تكريمًا لجهود الطلاب في تعزيز الوعي بمخاطر الإنترنت، وإبداعهم في استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومفيد.