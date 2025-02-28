تجديد الإعتماد الدولي لمعمل فحص وإعتماد التقاوي للعام التاسع على التوالي.. صور

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد الإعتماد الدولي للمعمل المركزي لفحص البذور، التابع للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي للعام التاسع على التوالي، من قبل المنظمة الدولية لفحص البذور.

وقال الدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، إن ذلك يأتي نتيجة توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لاستمرار رفع كفاءة العمل وخاصه كل ما يخص المصدر والمستورد من التقاوي المعتمدة المصرية وجهود فريق عمل أعضاء المعمل المركزي لفحص البذور .



وأشار ريحان، إلى أن هذا النجاح يعكس التزام المعمل بأعلى معايير الجودة والمصداقية في إجراء الاختبارات والفحوصات وفقًا لأفضل المعايير الدولية وهو ثمرة الجهود المستمرة والعمل الجاد الذي يبذله فريق العمل في المعمل والإدارة.

وأضاف ريحان، أن حصول مصر على هذا الإعتماد المرموق يعد دليلًا على التفاني والتميز الذي يتمتع به المعمل المركزي في تقديم خدماته، كما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في العمل الفني والمهني الذي يقدمه لقطاع الزراعة والمزارعين في مصر.

ولفت إلى أن الإعتماد الدولي يساهم في زيادة الصادرات وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني، وجلب العملة الصعبة للبلاد، وتحقيق استقرار اقتصادي، فضلا عن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة العالمية.

وتقدم رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بالتهنئة لعلاء فاروق وفريق العمل بالإدارة، على هذا الإنجاز، والذي يأتي للمرة التاسعة علي التوالي.

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