عصام السيد ينتقد صمت الأزهر أمام تحريم مسلسل «معاوية»

انتقد المخرج عصام السيد، صمت الأزهر امام تحريم هيئة كبار العلماء لمشاهدة مسلسل «معاوية» المقرر عرضه فى رمضان 2025.

وكتب السيد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «منذ فترة حاولت بعض التيارات الدينية خارج مصر منع مسلسل معاوية من العرض و دفعت الأزهر لتحريم مشاهدته، ولم يستجب الأزهر، واليوم نرى تحريما قد صدر عن هيئة كبار العلماء بتحريم مشاهدة المسلسل بينما يصمت شيخ الأزهر تماما».

وتابع: «وللاسف الشديد أن سبب التحريم هو عدم تجسيد الصحابة على الشاشة برغم تصريح شيخ الأزهر سابقا أنه موافق على تقديم مسرحية «الحسين» لعبد الرحمن الشرقاوى، وكان الأولى والأجدى بتلك الهيئة أن يكون سبب التحريم هو الخوف من اثارة نعرات طائفية والعودة لمعركة فرقت المسلمين فى حين أننا اليوم فى أشد الإحتياج للوحدة، ألم يكن هذا أكثر منطقية فى زمن السماوات المفتوحة».

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل «معاوية» تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت إحدى المنصات الشهيرة على «إنستجرام» برومو المسلسل، وتم التعليق عليه بعبارة: «الملحمة التاريخية معاوية، قصة الإمبراطورية التي كتبت تاريخًا لا يُنسى امتد من الشرق إلى الغرب».

إذ جاء في البرومو التشويقي ما يوضح أسباب الجدل الذي طرح على مواقع التواصل: «عهد اختلف عليه المؤرخون، إمبراطورية امتدت من الشرق إلى الغرب، حكم جمع بين الدهاء والقوة، ملحمة سياسية كتبت تاريخاً لا ينسى، من كاتب للوحي إلى أول ملوك الإسلام. معاوية».

المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وإخراج طارق العريان، وقد تكلف المسلسل ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 100 مليون دولار، وسيُعرض العمل على مجموعة قنوات «MBC»، وتم تأجيل المسلسل لعامين سابقين، إذ كان مقررا له أن يعرض في شهر رمضان قبل الماضي عام 2023.