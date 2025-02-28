قصور الثقافة تختتم ملتقى الرسوم المتحركة الأول بشمال سيناء.. صور

شهدت محافظة شمال سيناء، الخميس، ختام فعاليات ملتقى الرسوم المتحركة الأول، الذي أقيم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

بدأت فعاليات اليوم الختامي الذي نفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بزيارة قرية الروضة، حيث استقبل الفنانين كل من الشيخ علي شميط مدير مركز شباب شهداء الروضة، والدكتور عبد الكريم الشاعر.

وخلال الجولة، زار الفنانون منزل مجدي رزق، والد أحد شهداء مسجد الروضة، الذي استعرض معهم تفاصيل يوم استشهاد 350 من الرجال والأطفال، وأثنى على الدعم والاهتمام الذي قدمته الدولة لأسر الشهداء.

كما تضمنت الجولة زيارة أحد المجالس البدوية، حيث استقبلهم شيوخ وعواقل القبائل في القرية بحفاوة، وقدموا لهم شرحا عن عاداتهم وتقاليدهم، بالإضافة إلى سرد مراسم الزواج داخل القبائل.

واختتمت الفعاليات بزيارة إلى مركز شباب شهداء الروضة، حيث قدم الأطفال الموهوبون في القرية عروضا فنية متنوعة، شملت إلقاء الشعر، المديح، والغناء البدوي الذي يعكس التراث الأصيل للمنطقة.

نفذ الملتقى من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، عبر الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة ڨيڨيان البتانوني، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وبالتنسيق مع فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.

وشارك في الملتقى 11 فنانا تشكيليا، هم: سماء السعيد، سها حمدي، عبد الرحمن عبد الحميد، مصطفى علي، مختار محمد، اعتماد ياسين، هاجر أحمد، ثريا محمد، إيمان نبيل، إيمان حسين، وأسماء طه.

وشهدت الفعاليات جولات ميدانية لمناطق مختلفة منها ميناء العريش البحرى، حديقة المساعيد، متحف التراث البيئي، قلعة العريش بالفواخرية، الشيخ زويد، معبر رفح، ومسجد الروضة، لاكتساب رؤى بصرية وثقافية تعزز من إنتاجاتهم الفنية، ويقام معرض فني بالقاهرة خلال الفترة المقبلة يضم الأعمال التي أبدعها الفنانون خلال الملتقى، في خطوة تعكس روح وتراث شمال سيناء، وتعزز ارتباط الفنون التشكيلية بالهوية المصرية الأصيلة.

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