رئيس جامعة أسيوط يهنئ السيسي بمناسبة شهر رمضان المبارك

تقدم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تمنياته لفخامة الرئيس بموفور الصحة والعافية، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على فخامته وعلى مصرنا الغالية بكل خير وبركة.

وأضاف أن شهر رمضان يعد فرصة عظيمة لتجديد العهد بالعمل من أجل رفعة الوطن، ويمثل مناسبة للوحدة والتكاتف بين أبناء الشعب المصري تحت قيادة حكيمة تعزز من أمن واستقرار البلاد.

وأكد رئيس الجامعة على تقديره الكبير لجهود الرئيس في دفع عجلة التنمية وتعزيز مسيرة الإصلاح الوطني، متمنياً لمصر وشعبها دوام الرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.

كما هنأ الدكتور المنشاوي كبار رجال الدولة، وفي مقدمتهم دولة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وكبار المسؤولين، مشيدًا بجهودهم في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات، ومتمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم لخدمة الوطن والمواطنين.

وتوجه رئيس جامعة أسيوط بالتهنئة إلى الأمة الإسلامية، متمنيًا أن يعيد الله هذا الشهر الفضيل على شعوبها بالخير والبركات، وأن يسود الأمن والسلام ربوع العالم الإسلامي، داعيًا الله أن يكون رمضان شهر رحمة ووحدة وتقدم للجميع.

كما توجه الدكتور المنشاوي بالتهنئة إلى أسرة الجامعة، من أساتذة وأعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب، داعيًا الله أن يكون هذا الشهر الكريم فرصة لتعزيز قيم العمل والاجتهاد والتعاون، وأن يحقق الجميع المزيد من التقدم والنجاح على المستويين العلمي والمهني، بما يسهم في رفعة الجامعة وخدمة المجتمع.

واختتم رئيس جامعة أسيوط تهنئته بالدعاء أن يعيد الله شهر رمضان على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والسلام، وأن تنعم البلاد بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.