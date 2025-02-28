"أوقاف مطروح" تستقبل شهر رمضان بافتتاح ستة مساجد بين الإحلال والتجديد والصيانة

افتتح الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد أولاد فرجاني، يرافقه حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ومحمد مصطفى مدير الدعوة، وسامي عبيد مدير شؤون الإدارات، وإبراهيم الفار مدير المتابعة، وإبراهيم محفوظ مدير إدارة أوقاف غرب.

وأوضح وكيل الوزارة أن افتتاح مسجد أولاد فرجاني يأتي ضمن ستة مساجد تستقبل أوقاف مطروح شهر رمضان المبارك بافتتاحها، وتبلغ مساحته ٤٠٠ متر مربع، وتم إحلاله وتجديده وتوسعته بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت خمسة ملايين جنيه.

وقد أدى خطبة الجمعة حسن عبد البصير تحت عنوان “يا باغي الخير أقبل”، مبينًا أن من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل من الأزمان مواسم للطاعات، واصطفى فيها أياما وليالي وساعات، أودعها صنوفا من الفضائل والنفحات والبركات والخيرات، وضاعف فيها الأجور والحسنات، فيها ترفع الدرجات، وتغفر السيئات، فضلا منه وإحسانا، وكرما على عباده وامتنانا، ولا شك أن من أعظمها شرفا، وأرفعها قدرا، وأكثرها فضلا: “شهــــر رمضــــان” شهر العِتْق والجود، شهر الترقي والصعود، كرمه زاهر، وفضله ظاهر، بالخيرات زاخر، زين الشهور، وبدر البدور، كنز المتقين، وبهجةُ السالكين، ودرة الخاشعين، وحبيب العابدين، وأنيس الذاكرين، وفرصة التائبين إلى رب العالمين، كم هفت إليه أرواحنا في شوق وحنين، ودعونا الله لبلوغه متضرعين، وها هو على الأعتاب، بركاته وعبير نسماته على الأبواب فهو شهر تفتح فيه أبواب الرحمات والخيرات، وقد أخرج الإمام الترمذي في سننه، والإمام ابن ماجه في سننه واللفظ له من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «إذا كانَت أوَّلُ ليلةٍ من رمَضانَ صُفِّدتِ الشَّياطينُ ومَردةُ الجِنِّ وغلِّقت أبَوابُ النَّارِ فلم يُفتَحْ منها بابٌ وفُتِحت أبوابُ الجنَّةِ فلم يُغلَقْ منها بابٌ ونادى منادٍ يا باغيَ الخيرِ أقبِلْ ويا باغيَ الشَّرِّ أقصِر وللَّهِ عتقاءُ منَ النَّارِ وذلِك في كلِّ ليلةٍ».

وهو شهر في مناسكه وعباداته وطاعاته يدعونا لضبط الوقت ، وضبط السلوك ، وضبط النفس ، كما أنه يذكر الأمة بمولدها من رحم هذا الشهر الكريم ، فميلاد أمتنا وحياتها بدأ بنزول القرآن في شهر رمضان {وَكَذَ ٰ⁠لِكَ أَوۡحَیۡنَاۤ إِلَیۡكَ رُوحࣰا مِّنۡ أَمۡرِنَاۚ مَا كُنتَ تَدۡرِی مَا ٱلۡكِتَـٰبُ وَلَا ٱلۡإِیمَـٰنُ وَلَـٰكِن جَعَلۡنَـٰهُ نُورࣰا نَّهۡدِی بِهِۦ مَن نَّشَاۤءُ مِنۡ عِبَادِنَاۚ وَإِنَّكَ لَتَهۡدِیۤ إِلَىٰ صِرَ ٰ⁠طࣲ مُّسۡتَقِیمࣲ}.

افتتاح 5 مساجد في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان

هذا وقد افتتحت مديرية أوقاف مطروح خمسة مساجد أخرى في الجمعة الأخيرة من أيام شهر شعبان، مسجد طلحة بن عبيد الله بعلم الروم إدارة شرق مطروح بمساحة قدرها ٢٩٠ م، وبتكلفة بلغت ثلاثة ملايين جنيه، ومسجد قباء بالضبعة بمساحة قدرها ٣٢٥ م، وبتكلفة بلغت أربعة ملايين، ومسجد الفتح جلال بإدارة أوقاف الضبعة بمساحة قدرها ٢٧٠ م، وتمت صيانته بتكلفة بلغت خمسمائة ألف جنيه، ومسجد الفاروق عمر بمنطقة ك ٤ بإدارة أوقاف غرب مطروح بمساحة قدرها ١٩٠ م وقد تم صيانته بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت مليون جنيه، ومسجد الفتح بالنجيلة بوسط البلد بإدارة النجيلة ٦٢٥م، وتمت صيانته وبناء الدور الثاني بتكلفة بلغت ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه.

وكيل أوقاف مطروح: افتتاح 15 مسجدا منذ بداية 2025

وبهذه المساجد الستة تكون مديرية أوقاف مطروح قد افتتح خمسة عشر مسجداً في العام الحالي ٢٠٢٥م.

أوقاف مطروح تستقبل شهر رمضان بافتتاح ستة مساجد بين الإحلال والتجديد والصيانة

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