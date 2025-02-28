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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق شركة توصيل تعدى على سيدة بالقاهرة

المتهم
المتهم
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كشفت الأحهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن شكوى سيدة من سائق سيارة " تابعة لإحدى شركات النقل الذكى" لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات " مصابة بكدمات بالبطن والوجه" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بأنها حال قيامها بإستقلال السيارة المشار إليها وبصحبتها والدتها لتوصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها والسائق بسبب إختلافهما على مكان إنتهاء الرحلة، قام على إثرها السائق بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن التعدى عليها بالضرب التجمع الأول القبض علي سائق