ضبط 4 عمال احتجزوا زميلهم لتعثره في سداد ديونه بالسلام

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ، ملابسات واقعة إكراه عامل على توقيع إيصالات أمانة .. وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقي قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من بعض الأهالى باحتجاز عامل بإحدى الشقق بدائرة القسم.

وعلى الفور تم الإنتقال وبالفحص أمكن تحديد وضبط (4 عمال - مقيمين بالشقة محل البلاغ) لقيامهم بإحتجاز (عامل - مقيم محافظة سوهاج) داخل الشقة وتقييده بالحبال.

وعثر بحوزتهم على (١١ إيصال على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه - سلاح أبيض – حبل) .

وبسؤال المجنى عليه قرر بسابقة إقتراضه مبلغ مالى من إثنين من المتهمين ولدى تعثره فى السداد قاما باستدراجه للشقة محل البلاغ (مستأجرة بمعرفة أحد المتهمين) بدعوى إنهاء الخلافات المالية وفور وصوله قاما بإحتجازه والتعدى عليه بمساعدة باقى المتهمين وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهم تبين وجود مقطع فيديو يوثق الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.