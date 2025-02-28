أشرف رضا ينعي الفنانة القديرة رباب نمر

نعى الدكتور أشرف رضا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أراك للفنون والثقافة، الفنانة الدكتورة رباب نمر، والتى وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.

وتضمن بيان النعى: "البقاء لله ... رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس مؤسسة أراك للفنون والثقافة، ينعون للحركة التشكيلية المصرية، الفنانة السكندرية القديرة "د. رباب نمر"، حرم الفنان الكبير "د. مصطفى عبد المعطى"، بعد صراع طويل مع المرض".

وتابع: “وإذ نتقدم بخالص العزاء لجميع الفنانين المصريين، ومحبى فن رباب نمر، وفنانى الأسكندرية، ندعو لها بالرحمة وأن يجعل الله مثواها الجنة، فى هذه الأيام الكريمة ... إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولدت الفنانة رباب النمر، بمدينة الإسكندرية في 31 مارس عام1939، تخرجت في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية ومن ثم تابعت دراستها في أكاديمية سان فرناندو بمدريد حيث حصلت فيها على الدكتوراه عام (1977).

تعبر رباب نمر بأشكالها الغامضة والمبتورة والمكتظة ذات الوجوه المتسائلة، والتي تتأرجح ما بين البشر والدمى، عن تعبيرية فكرية تصل إلى الوجودية، كانت "نمر" على مدار مسيرتها فنانة فاعلة لها العديد من المعارض الشخصية والكثير من المشاركات الفنية المحلية والدولية، وتقنى أعمالها في مصر وعدد من الدول، وحازت العديد من الجوائز الهامة بمصر والخارج خلال مشاركاتها الفنية في الفعاليات الدولية الكبرى سواء كفنانة أو كعضو لجان تحكيم.