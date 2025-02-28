رئيس وزراء باكستان يدين بشدة هجوما استهدف مسجدا شمال غربي البلاد

أدان رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، بشدة الهجوم الذي استهدف أحد المساجد بمدينة "أكورا خاتاك" في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.



وأعرب شريف - في بيان نقله راديو باكستان اليوم /الجمعة/ - عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.. وأصدر توجيهاته للجهات المعنية بتسخير كافة الإمكانيات لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وشدد رئيس وزراء باكستان على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي وصفها ب "الجبانة" لا يمكن أن تضعف عزيمة باكستان ضد الإرهاب، مؤكدا عزم الحكومة القضاء على الإرهاب بشكل كامل بكافة أشكاله.

وكان الانفجار الذي استهدف أحد مساجد مدينة "أكورا خاتاك" قد أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين، وقد وقع أثناء أداء المواطنين لصلاة الجمعة داخل المسجد.