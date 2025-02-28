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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أبو الغيط يهنئ رئيس "الوزراء" اللبناني بحصول حكومته على الثقة

احمد ابوالغيط
احمد ابوالغيط
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أعرب أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن التهنئة إلى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمناسبة حصول حكومته علي ثقة مجلس النواب اللبناني متمنيا له النجاح في تنفيذ الأهداف المهمة التي تضمنها البيان الوزاري للحكومة.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، أن أبو الغيط اعتبر أن الثقة التي حصلت عليها الحكومة الجديدة  تشكل انطلاقة مهمة للعهد الجديد بما يحمله من تطلعات الشعب اللبناني، بعد المرحلة الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، والتي أعاقت تنفيذ اصلاحات جوهرية ولم تمكن لبنان من استرداد عافيته بعد. 

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مجلس النواب اللبناني الشعب اللبناني