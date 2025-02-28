قطاع الفنون التشكيلية ينعي الفنانة القديرة رباب نمر

نعى قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، رحيل الفنانة القديرة الدكتورة رباب نمر التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، 28 فبراير2025.

وأعرب رئيس القطاع، عن حزنه الكبير بهذا الخبر المفجع بفقد قيمة كبيرة ورمز من رموز الحركة التشكيلية المصرية، وأستاذة قديرة ساهمت بنصيب كبير في تاريخها الفن الحديث والمعاصر فحفرت أسمها كأحد أبرز المبدعات المصريات العظام اللاتي أفضن علينا بإبداعاتهن المتفردة.

وأضاف "قانوش" ليس هناك كلمات أُرثي بها أستاذتي العزيزة الفنانة رباب نمر، فكم استمتعنا بهذا الأسلوب الشيق الذي ابتدعته الفنانة، والذي لا تخطئه عين، ميراث من الإبداع مستوحية أعمالها من حياة ووجوه البسطاء، فتشعر معها بالدفء، كانت ترصدها بعمق فهي تعبر عن الأسرة بإحساس متفرد ولها خصوصية في ذلك، فهي الحياة التي عشقتها، فإلى رحمة الله أستاذتنا، ونعزي أنفسنا ومحبيكِ وأسرتكِ وفي مقدمتها رفيق العمر الدكتور مصطفى عبد المعطي، ولسوف تبقي دائماً في قلوبنا نموذجاً حياً لفنانة عظيمة.

رباب النمر.. ولدت بمدينة الإسكندرية في 31 مارس عام1939، تخرجت في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية ومن ثم تابعت دراستها في أكاديمية سان فرناندو بمدريد حيث حصلت فيها على الدكتوراه عام (1977).

تعبر رباب نمر بأشكالها الغامضة والمبتورة والمكتظة ذات الوجوه المتسائلة، والتي تتأرجح ما بين البشر والدمى، عن تعبيرية فكرية تصل إلى الوجودية، كانت "نمر" على مدار مسيرتها فنانة فاعلة لها العديد من المعارض الشخصية والكثير من المشاركات الفنية المحلية والدولية، وتقنى أعمالها في مصر وعدد من الدول، وحازت العديد من الجوائز الهامة بمصر والخارج خلال مشاركاتها الفنية في الفعاليات الدولية الكبرى سواء كفنانة أو كعضو لجان تحكيم.