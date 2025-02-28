رئيس جامعة المنوفية يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي الـ16 لقسم الأورام بأسيوط

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وأستاذ جراحة الأورام وعضو الجمعية المصرية لجراحة الأورام في فعاليات المؤتمر الدولي الـ 16 لقسم الأورام بكلية الطب جامعة أسيوط الذي عقد بمدينة الأقصر، تحت عنوان "الجديد في علاج الأورام (2024)"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور سمير شحاتة أستاذ علاج الأورام ورئيس المؤتمر.

كما شارك في فعاليات المؤتمر الدولي الدكتور حسين خالد أستاذ علاج الاورام بالمعهد القومي للأورام ووزير التعليم العالي الأسبق و الدكتور ناصرعبدالباري نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب وأستاذ طب الأورام ، وأكثر من 200 باحث وطبيب متخصص في علاج الأورام من مصر والدول العربية والأوروبية، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في مجال طب وجراحة الأورام.

وأشار الدكتور أحمد القاصد الي ان المؤتمر أكد علي أهمية تفعيل دور اللجنة متعددة التخصصات في علاج مرضى الأورام لضمان حصولهم على أفضل رعاية طبية، مع توفير الوقت والتكلفة، وضرورة توحيد بروتوكولات العلاج لمرضى الأورام في جميع مراكز ومعاهد الأورام الجامعية ووزارة الصحة داخل مصر، لضمان توفير فرص علاج متساوية لجميع المرضى، مؤكدا علي الدور الهام للجامعات في الحد من انتشار الأورام وتقديم العلاج الأمثل للمرضى، مشيرا الي أهمية دور رجال الأعمال والجمعيات الأهلية في دعم المرضى من خلال توفير الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن المؤتمر ناقش من خلال ٣١ جلسة علمية أحدث الأبحاث العلمية في مجال الأورام، مع التركيز على العلاج المناعي والموجه لأورام الثدي والجهاز الهضمي والكبد، كما تم تحديث البروتوكولات العلاجية والتشخيصية لتناسب إمكانيات المنظومة الصحية في مصر.

وأضاف القاصد أن جامعة المنوفية تسعي جاهدة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متميزة لأهالي محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة والتوسع في تقديم الخدمة الطبية من خلال إنشاء مراكز طبية جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية موضحا أن الجامعة شهدت مؤخرا زيارة للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ،تم خلالها وضع حجر الأساس لمشروع توسعات معهد الأورام بتكلفة قدرها مليارو٣٠٠ الف، وهو معهد أكاديمى يقدم خدمة بحثية تعليمية، بالإضافة إلى مستشفى متكامل لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية لمرضى الأورام.

كما يقدم أيضًا دورًا تثقيفيًا فى الوقاية والاكتشاف المبكر للأورام.

هذا إلى جانب وضع حجر الاساس لمستشفى الجراحة التخصصي، وافتتاح العيادات الخارجية الجديدة للمستشفيات الجامعية والعيادات الخارجية بكلية طب الأسنان.