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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة البحر الأحمر تبحث تفعيل لجان المعايشة في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية

اجتماع القطاع الصحي
اجتماع القطاع الصحي بالبحر الأحمر
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عقد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعا مع إدارات الحوكمة والمتابعة والمكتب الفني، بحضور الدكتور محمد سمير، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية والدكتور هشام عاشور، مدير إدارة المتابعة، وأعضاء المكتب الفني.

ناقش الاجتماع آليات تشكيل لجان المعايشة لمتابعة سير العمل في مستشفيات ووحدات المحافظة، بهدف الوقوف على الوضع الحالي داخل المنشآت الصحية، ورصد مدى انضباط العمل، والتأكد من جاهزية الأقسام وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة.

كما استعرض الاجتماع سبل رفع كفاءة الأداء في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية  مع حصر التحديات والمعوقات التي تؤثر على جودة الخدمات الصحية، والتنسيق مع إدارات المنشآت لاتخاذ إجراءات فورية للإصلاح والتطوير بما يضمن تحقيق التكامل بين إدارات مديرية الصحة.

وفي ختام الاجتماع  أكد الدكتور إسماعيل العربي حرص المديرية على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين  والعمل المستمر لتخفيف معاناتهم  بما يضمن توفير رعاية صحية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية إسماعيل العربي التحديات والمعوقات الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المستلزمات الطبي