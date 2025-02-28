6 مصريين في منافسات نصف نهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

انطلقت منافسات نصف نهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث اليوم الجمعة، حيث تستضيفها القاهرة، خلال الفترة من 25 فبراير الحالي وحتى 1 مارس المقبل على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

ويخوض 6 لاعبين مصريين منافسات الدور نصف النهائي ، ففي المجموعة الأولى يلعب مهند شعبان ومعتز وائل ومصطفى ابو عامر ، بينما تضم المجموعة الثانية مازن شعبان ومحمد الاشقر و محمد حاتم.

وتبدأ المجموعة الأولى بمسابقة السلاح في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، ثم الموانع، ثم السباحة وتختتم المنافسات بمسابقة "ليزر- رن".

فيما تبدأ المجموعة الثانية بمسابقة السلاح في تمام الساعة الثالثة عصرا يليه الموانع ، ثم السباحة، وأخيرا مسابقة" ليزر – رن".

وبحسب نظام البطولة، يتأهل 18 لاعبا للدور النهائي بواقع 9 لاعبين من كل مجموعة.

وتعد هذه البطولة أولى بطولات سلسلة كأس العالم بالموسم وتشهد مشاركة 450 لاعبا ولاعبة، كما تعتبر أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلًا من الفروسية التي ألغيت بعد أولمبياد باريس 2024.

وتقام البطولة الثانية في سلسلة كأس العالم بالمجر ابريل القادم ، والبطولة الثالثة في بلغاريا مايو القادم ، وتستضيف مصر نهائي سلسلة كأس العالم بالإسكندرية في الفترة من 4 إلى 6 يوليو القادم .

وكانت 4 مصريات قد تأهلن أمس لنهائي السيدات حيث تصدرت فريدة خليل المجموعة الأولى من الدور نصف النهائي برصيد 1403 نقاط، ورافقت سارة محمد زميلتها للدور النهائي بعد احتلالها المركز السابع بالمجموعة برصيد 1305 نقاط ، وفي المجموعة الثانية، صعدت زينة عامر للدور النهائي بعد تواجدها في المركز السابع برصيد نقطة 1347 وجاءت مواطنتها جنا عطية في المركز الثامن بنفس رصيد النقاط وتأهلا سويا للنهائي.

وتختتم البطولة غدا السبت بإقامة نهائي الرجال والسيدات .