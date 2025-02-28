شفاء الأورمان تحصد الجائزة الذهبية في نظام الأورام المبتكر

أكد الدكتور بلال أحمد، منسق مشاريع التميز بمستشفى شفاء الأورمان، أن المستشفى حصلت على المركز الأول والجائزة الذهبية في نظام الأورام المبتكر، التي يمنحها مستشفى السعودي الألماني، وذلك ضمن فئة الابتكار والتكنولوجيا.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المستشفى اختارت منذ تأسيسها عام 2016 تطوير نظام خاص بها بدلاً من شراء أنظمة جاهزة من الشركات الكبرى، حيث تم بناء هذا النظام بشكل تدريجي وبأيدي فريق من شباب الأقصر، مما منح المستشفى مرونة كبيرة في التحديث والتطوير المستمر.

وأشار الدكتور بلال إلى أن مستشفى شفاء الأورمان تعد الأولى من نوعها التي تحصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفقًا لمعايير الجودة، ويتطلب ذلك دقة عالية في التشخيصات الطبية، إلى جانب نماذج طبية مخصصة لحالة كل مريض، مما يسمح بتحديث النظام بشكل يتماشى مع المعايير الطبية العالمية.

كما أوضح أن النظام الجديد يعمل على دمج جميع الأقسام الطبية والإدارية داخل منصة موحدة، مما يسهل التواصل والتعاون بين مختلف الأقسام بشكل فعال وسلس، كما يوفر النظام إمكانية استخدام منصة برمجية مرنة، تساعد المستشفى على التعامل مع حالات الطوارئ بسرعة وكفاءة، مما يعزز قدرة الطاقم الطبي على الاستجابة السريعة في الحالات الحرجة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعكس ريادة مستشفى شفاء الأورمان في مجال الرعاية الصحية الرقمية، ويعزز دورها في تقديم خدمات طبية مبتكرة ومتطورة لمرضى السرطان في مصر والمنطقة.