أسماء المسيري: رحلة شغف وإبداع بلا حدود تتميز في سماء الفن

استطاعت من خلال موهبتها الفنية أن تحلق فى سماء الفن بعد رحلة شغف وإبداع جعلتها تتميز عن غيرها بأعمالها المفضلة وتقول أنا أصلاً بحب الهند ميد جداً وبحب أي حاجة تتعامل بالإيد يبقى فيها شغل يدوي، حيث أنى درست فى كليتي تصوير جداري وإن أنا بشتغل جداريات وموزايك وحاجات كلها بالإيد مع العلم أنى بحب الرسم جدا إلا أنى قررت أنى أعمل حاجة جديدة تكون مختلفة وبالفعل اخترقت مجال flowerpots.

وتقول أسماء المسيري: بدأت رحلتي الفنية برسم اللوحات الزيتية وتنفيذ أعمال الموزاييك، لكن شغفي الحقيقي كان دائمًا متعلقًا بالمرايات، فاخترت التخصص في هذا المجال وأنا خريجة كلية الفنون الجميلة، قسم التصوير الجداري، ومقيمة في الإسكندرية منذ تخرجي وقررت أن أسلك طريقًا خاصًا بي وأبدأ مشروعي المستقبلي حيث لم أرغب في العمل تحت إدارة الآخرين بل فضلت أن أصنع بصمتي الخاصة في مجال الفنون اليدوية.

بدأت رحلتي الفنية برسم اللوحات الزيتية وتنفيذ أعمال الموزاييك لكن شغفي الحقيقي كان دائمًا متعلقًا بالمرايات فاخترت التخصص في هذا المجال ولم أتوقف عند ذلك بل سعيت لتطوير مهاراتي من خلال حضور ورش عمل متخصصة في الزجاج حيث تعلمت مختلف أنواعه وتقنيات التقطيع.

وتواصل: كما خضت تجربة العمل مع النجارين لاكتساب خبرة في تصنيع الديكورات الخشبية مما ساعدني على توسيع نطاق مشروعي وإضافة أفكار جديدة مثل تصميم Flower Pots وغيرها من القطع المبتكرة وما زال حلمي الأكبر أن أمتلك علامتي التجارية الخاصة في هذا المجال.

وتشير ابنة محافظة الاسكندرية البالغة من العمر 34 عاما أنها خريجة كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جدارى وأنها بدأت مشروعها الخاص مع بداية أول اجازة للتخرج وبالفعل عملت لوحات زيت وموزاييك ومن عشقها للمرايات فضلت اتخصص فى الاتجاه ده وبدأت أجهز تصميمات مختلفة وأنزل ورش خشب وكنت بقف مع النجارين وأتعلم منهم وأخيرا قدرت أدمج بين الديكور الخشبى والزجاجي.

واستكملت موضوع الهند ميد ده أصلاً أنا حبيته أكتر مع دراستي في الكلية عشان كده أخدت قرار إن أنا بعد الكلية على طول أفتح حاجة ليا وخصوصا انى تنفيذ الجداريات والموزاييك هما من الفنون التي تعتمد على المهارات اليدوية الدقيقة.

وتحول شغفى للاعمال اليدوية وكل ما يصنع باليد الى تعمق أكثر خلال دراستي الجامعية وبعد التخرج حيث انى لم أرغب في العمل ضمن مؤسسة أو تحت إدارة أحد بل كنت مصممة على تأسيس مشروعي الخاص ورغم صعوبة البدايات وما تتطلبه من خبرة وتجارب متكررة ولكن إيماني بشغفي وإصراري على النجاح دفعاني للاستمرار.

وكان الداعم الدائم لى عائلتي في هذه الرحلة ولكن والدتي كانت الركيزة الأكبر فقد آمنت بموهبتي منذ أيام دراستي وشجعتني على اتخاذ خطوة تأسيس مشروعي الخاص كما كانت دائمًا السند الأول لي في كل خطوة، أما والدي فكان دعمه النفسي هو ما منحني القوة للاستمرار خاصة في الأوقات الصعبة عندما واجهت تحديات وضغوطًا كبيرة في عملي.

حيث كان دائمًا يشجعني على عدم الاستسلام للظروف ويؤمن بأنني قادرة على تحقيق ما أطمح إليه بشكل عام لا يمكنني أن أنكر فضل عائلتي بأكملها ولكن والدتي ووالدي كانا الداعم الأكبر لي منذ البداية وحتى هذه اللحظة وهما السبب وراء إيماني بقدرتي على تحقيق النجاح.

وأخيرًا، فإن النجاح يحتاج إلى إصرار إرادة، شغف، وثقة بالله ثم بالنفس ولا طريق يخلو من التحديات ولا حلم يتحقق دون مواجهة العقبات قد نحبط أحيانًا وقد نشعر أن الطريق يضيق بنا ولكن الاستمرار والإيمان بقدرتنا على الوصول هو ما يجعلنا نحقق أهدافنا المهم ألا نتوقف وألا نفقد العزيمة نحو تحقيق الأحلام.

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