تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الجمعة 28 فبراير 2025

الجمعة 28/فبراير/2025 - 01:07 م

تراجعت أسعار الذهب في الصاغة المصرية حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4634 جنيهًا للبيع و4611 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 22 حوالي 4248 جنيهًا للبيع و4227 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى 4055 جنيهًا للبيع و4035 جنيهًا للشراء.

أما بالنسبة لعيار 18، فقد سجل سعره اليوم 3476 جنيهًا للبيع و3459 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 2703 جنيهات للبيع و2690 جنيهًا للشراء، في حين جاء سعر عيار 12 عند 2317 جنيهًا للبيع و2306 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة للأوزان الأكبر، سجلت الأونصة الذهبية سعر 144143 جنيهًا للبيع و143432 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 32440 جنيهًا للبيع و32280 جنيهًا للشراء. وعلى المستوى العالمي، وصل سعر الأونصة بالدولار إلى 2861.72 دولارًا.