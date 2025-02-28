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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل وإصابة 16 شخصًا في انفجار في مسجد شمال غربي باكستان

الشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية
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أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم (الجمعة) مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين إثر وقوع انفجار في أحد المساجد بمدينة "أكورا خاتاك" في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.


وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية أن الانفجار وقع أثناء أداء المواطنين صلاة الجمعة داخل المسجد، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب وجود عدد كبير من المصلين وقت الصلاة.
وتم رفع حالة التأهب القصوى والطوارئ داخل المستشفيات القريبة من موقع الانفجار للتعامل مع حالات الإصابة وتقديم العلاج اللازم لها.
من جانبه، أدان علي أمين جاندابور رئيس وزراء إقليم خيبر بختونخوا الانفجار بشدة، واصفا إياه بـ "العمل المأساوي وغير الإنساني".. كما أصدر تعليماته للسلطات المعنية من أجل إجراء تحقيق شامل للوقوف على أسباب الانفجار وملابساته وتقديم الجناة للعدالة.

الشرطة الباكستانية مقتل أربعة أشخاص انفجار في أحد المساجد أكورا خاتاك