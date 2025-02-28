محافظ البحيرة تصدر حركة محدودة لرؤساء المدن

أصدرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حركة محدودة لرؤساء الوحدات المحلية، لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولتلبية احتياجات التنمية المستدامة في المحافظة.
وشملت الحركة تكليف عمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، تكليف أحمد فرغلي - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور - للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية.
وكما شملت الحركة تكليف نبيل عبد القادر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية- للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، تكليف عبد الخالق شوشة، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى- للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، يأتي ذلك لضخ دماء جديدة في المناصب، خاصة مع وصول البعض إلى السن القانوني للتقاعد.