محافظ البحيرة تصدر حركة محدودة لرؤساء المدن

أصدرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حركة محدودة لرؤساء الوحدات المحلية، لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولتلبية احتياجات التنمية المستدامة في المحافظة.

وشملت الحركة تكليف عمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، تكليف أحمد فرغلي - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور - للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية.

وكما شملت الحركة تكليف نبيل عبد القادر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية- للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، تكليف عبد الخالق شوشة، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى- للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، يأتي ذلك لضخ دماء جديدة في المناصب، خاصة مع وصول البعض إلى السن القانوني للتقاعد.

