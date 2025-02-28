غزل المحلة يأمل استعادة الانتصارات في الدوري أمام إنبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، لمواجهة نظيره إنبي في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم الجمعة، نظيره إنبي على ملعب استاد المحلة، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا.

يأمل غزل المحلة الفوز على إنبي وحصد نقاط المباراة الثلاث؛ من أجل استعادة الانتصارات في الدوري، بعد خسارته من زد في الجولة الماضية بثنائية دون رد.

كان غزل المحلة بدأ استعداداته لمواجهة إنبي، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما عاد إلى تدريباته على استاد المحلة، للمرة الأولى منذ مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، التي انتهت بفوز زعيم الدلتا بهدفين مقابل هدف.

وواصل غزل المحلة استعداداته بقيادة المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو يوم الأربعاء، قبل أن يخوض المران الأخير أمس الخميس قبل مواجهة إنبي.

مباراة غزل المحلة ضد إنبي

يدير مباراة غزل المحلة ضد إنبي، حسني سلطان حكمًا للساحة، ويعاونه أسامة محمد حكم مساعد أول، وليد عبد اللطيف حكم مساعد ثان، حسام عزب حكمًا رابعًا، هشام أشرف حكم VAR، وإبراهيم محجوب حكم مساعد لحكم تقنية الفيديو.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز السابع عشر قبل الأخير بـ12 نقطة.