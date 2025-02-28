دليلك الصحي في رمضان: أفضل الإرشادات الغذائية والأطعمة المفيدة

يعتبر شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة لتعزيز العادات الصحية والانضباط الغذائي حيث يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس؛ لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن قد يساهم في الحفاظ على النشاط ودعم الصحة العامة.

بينما يحمل الصيام فوائد صحيةعديدة مثل: تحسين التمثيل الغذائي وخفض ضغط الدم والكوليسترول فإن التغذية غير المتوازنة قد تؤدي إلى الإرهاق أو زيادة الوزن.

لذا نصح الخبراء المتخصصون فى التغذية أتباع أفضل الإرشادات الغذائية والأطعمة المفيدة التى تساهم فى تحفيز النشاط خلال الشهر الكريم والتى تتمثل فى الاتي:

وجبة السحور: يعد السحور الوجبة الأساسية التي توفر طاقة مستدامة خلال الصيام، لذا يفضل أن تتضمن: الكربوهيدرات المعقدة، مثل الشوفان والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، لتمد الجسم بالطاقة لفترات طويلة و البروتينات مثل البيض والأجبان قليلة الدسم والحليب والزبادي حيث تساعد في الشعور بالشبع وتحافظ على صحة العضلات و الدهون الصحية مثل المكسرات غير المملحة وزيت الزيتون والأفوكادو والسلمون لتعزيز الشبع وإمداد الجسم بالأحماض الدهنية المفيدة، كما ينبغي تجنب تناول الأطعمة المالحة والمقلية لأنها تسبب العطش خلال النهار.

أما وجبة الإفطار: ينبغي أن تكون وجبة الإفطار متوازنة ومغذية ومن الأفضل أن تبدأ بـ: التمر فهو مصدر غني بالألياف والطاقة السريعة ويعد خيارا مثاليا لكسر الصيام وشرب الماء أو الحليب لتعويض السوائل المفقودة خلال النهار و تناول وجبة متكاملة تحتوي على الخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون (كالأسماك والدجاج المشوي) والحبوب الكاملة للحصول على العناصر الغذائية الأساسية.

وينصح الخبراء بتجنب الأطعمة الدهنية والمقلية لأنها تسبب الشعور بالخمول وتؤثر على الهضم مع الحد من استهلاك الحلويات الثقيلة واستبدالها بالفواكه الطازجة أو الزبادي بالعسل والحفاظ على الترطيب من خلال اتباع تلك الخطوات الارشادية والتى تتمثل فى شرب 10 أكواب على الأقل من الماء يوميا بين الإفطار والسحور وتناول الأطعمة الغنية بالمياه؛ مثل الخيار والطماطم والخس وتجنب المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين؛ لأنها تزيد من فقدان السوائل وتسبب الجفاف.