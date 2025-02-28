العراق: دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح خطوة مهمة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة

أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن ترحيب جمهورية العراق بإعلان عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني ودعوته لحزبه إلى إلقاء السلاح، معتبرة هذه الخطوة إيجابية ومهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.



وذكر بيان للخارجية العراقية أوردته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب جمهورية العراق بإعلان عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني ودعوته لحزبه إلى إلقاء السلاح.. وتعتبر الوزارة هذه الخطوة إيجابية ومهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأضاف، "كما ترى الوزارة في هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الأمن، ليس فقط في العراق، حيث تتواجد عناصر مسلحة للحزب المذكور في مناطق مختلفة في كردستان العراق وبعض القصبات والمدن الأخرى، بل في المنطقة بأسرها".

واكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "الحلول السياسية والحوار هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وإنهاء النزاعات، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز التعايش السلمي"، مشيرة إلى "دعمها لكل الجهود الرامية إلى حل المشاكل عن طريق الحوار".

وأعربت عن" أملها في أن تترجم هذه الدعوة إلى خطوات عملية وسريعة لإلقاء قوات الحزب سلاحها"، مجددة " التزام الحكومة العراقية بالعلاقات القوية مع الجارة تركيا، والتي تستند إلى الأسس التي نؤمن بها في إطار الترابط التاريخي والجغرافي ومراعاة المصالح المشتركة ومبدأ عدم التدخل".