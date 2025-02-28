القوات الروسية تحرر بلدة نوفايا سوروتشينا في مقاطعة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها تمكنت من تحرير بلدة نوفايا سوروتشينا في مقاطعة كورسك.



وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة "سبوتنك"، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، حيث جري تحرير بلدات بوغريبكي، وأورلوفكا، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا".

وأضاف البيان أنه وعلى مدار أسبوع، ألحقت قوات مجموعة "الشمال" الروسية خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية، واستهدفت عددا من الألوية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خاركوف.

وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية أكثر من 1960 عسكريا، و11 دبابة، و156 مركبة مدرعة قتالية، و157 سيارة.

وأوضح أنه خلال الأسبوع، ونتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدتي نوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتوبولي في مقاطعة خاركوف.