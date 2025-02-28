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الجمعة 28 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"التنسيقية: تتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك

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تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم، والإنسانية جمعاء ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة والتراحم.

وقالت التنسيقية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن شهر رمضان هو مناسبة عظيمة تتجسد فيها أسمى معاني التضامن والتكافل، ونتطلع أن يكون هذا الشهر الكريم فرصة لتعزيز قيم المحبة ، والعمل بإخلاص من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.

وتدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الله أن يعيده علينا وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات. 
واختتمت التنسيقية بيانها بكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شهر رمضان المبارك