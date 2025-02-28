الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في جنين

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم التاسع والثلاثين، مخلفًا 27 شهيدًا وعشرات الإصابات، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والممتلكات.

وفي أحدث الاعتداءات، أصيب طبيب وسيدة بالرصاص في جنين، حيث أُصيب الطبيب في قدمه، بينما تعرضت السيدة لإصابة في مخيم جنين خلال محاولتها العودة إلى منزلها. كما أطلق الاحتلال النار بشكل مباشر تجاه طاقم الإسعاف أثناء محاولته نقل السيدة المصابة.

واستمر الاحتلال في تحركاته بالدبابات داخل المخيم وأحياء جنين، كما اعتقل أحد المواطنين في دوار الجلبوني. وأغلق عدة طرق في حي الهدف، ودمر خط المياه الرئيسي في بئر السعادة، ما أدى لقطع المياه عن عدة أحياء.

تقدر خسائر المدينة اليومية بحوالي 20 مليون شيكل نتيجة العدوان المستمر وإغلاق الحواجز المحيطة بالمدينة.

كما أعلنت "الأونروا" أن الضفة الغربية تعاني من تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث سقط 50 شهيدًا في 5 أسابيع.

ويستمر الاحتلال في حرق المنازل داخل المخيم، وتجريف الطرق وتوسيع أخرى، كما يلاحق المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى منازلهم لأخذ مستلزماتهم الضرورية. في الوقت نفسه، يمنع الاحتلال الصحفيين من دخول المخيم لتوثيق الممارسات الإسرائيلية.