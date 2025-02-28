"قومي المرأة" يهنئ الرئيـس السيسي بمناسبة شهر رمضان الكريم

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار ونائبة رئيسة المجلس وجميع عضواته وأعضائه و فروعه بالمحافظات ولجانه الدائمة وأمانته العامة، بخالص التهنئة الى الرئيـس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

ويدعو المجلس الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليه بموفور الصحة والعطاء، وأن يعينه على القيام بمهامه العظيمة لخدمة الوطن وحمايته والحفاظ عليه، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الوطن الغالى وجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالى مصر من كل سوء.