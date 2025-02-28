ساعات تفصلنا عن انطلاق موسم دراما رمضان 2025.. منافسة قوية بمشاركة كبار النجوم

يستعد عشاق الدراما لانطلاق موسم رمضان 2025، والذي يشهد تنافسًا قويًا بين نجوم الصف الأول من خلال مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية، حيث يجمع الموسم بين مسلسلات تمتد لـ30 حلقة وأخرى مكونة من 15 حلقة، في تجربة تعكس تنوع المحتوى الدرامي وتلبية مختلف الأذواق.

رانيا يوسف بوجهين في رمضان

تخوض الفنانة رانيا يوسف السباق الرمضاني بمسلسلين، الأول هو «أهل الخطايا»، الذي يتناول قضايا مستوحاة من جرائم حقيقية في إطار درامي مشوق على مدار 15 حلقة؛ أما العمل الثاني، «نص الشعب اسمه محمد»، فيقدم قصة اجتماعية كوميدية تدور حول شاب يعمل مهندس تكييفات ويجد نفسه في مأزق عاطفي بعد وقوعه في حب فتاتين في وقت واحد، في قالب كوميدي يسخر من تحديات الزواج.

هالة صدقي بين الدراما الاجتماعية والإثارة

تُشارك الفنانة هالة صدقي بعملين مختلفين، حيث تطل في مسلسل «قهوة المحطة»، الذي يتناول رحلة امرأة تواجه صدمة عاطفية بعد فقدان شخص عزيز عليها، وتبحث عنه وسط تحديات مليئة بالمفاجآت؛ أما في مسلسل «إش إش»، فتجسد شخصية والدة مي عمر، التي تعمل راقصة شعبية وتواجه العديد من الصراعات.

إلهام شاهين بين الدراما والتشويق

تحضر الفنانة إلهام شاهين في السباق الرمضاني بمسلسل «سيد الناس»، الذي تدور أحداثه في أجواء مشوّقة مليئة بالغموض؛ كما تخوض تجربة درامية إذاعية عبر المسلسل الإذاعي «الجيران لبعضيها»، والمقرر بثه عبر شبكة البرنامج العام وعدد من المحطات الإذاعية.

إدوارد حضور مزدوج في رمضان

يُشارك الفنان إدوارد في عملين دراميين خلال رمضان، حيث يظهر في مسلسل «إش إش» مع المخرج محمد سامي، بالإضافة إلى مسلسل «في لحظة» للمخرج أحمد خالد.

مسلسل إش إش

رحمة أحمد استكمال لمسيرة الكوميديا

بعد نجاحها الكبير في شخصية «مربوحة» ضمن مسلسل «الكبير أوي»، تعود الفنانة رحمة أحمد بعملين جديدين، هما «الكابتن» و«80 باكو»، لتقدم الكوميديا بروح مختلفة تناسب أجواء الموسم.

سلوى عثمان وسوسن بدر حضور ثلاثي لنجوم الدراما

تُشارك الفنانة سلوى عثمان بثلاثة أعمال رمضانية، حيث تظهر في «حكيم باشا» مع مصطفى شعبان، و«سيد الناس» مع عمرو سعد، بالإضافة إلى «الأميرة» مع ياسمين صبري.

أما الفنانة سوسن بدر، فتطل بثلاثة أعمال أيضًا، هى: «الكابتن» مع أكرم حسني، و«نص الشعب اسمه محمد»، و«أثينا» مع ريهام حجاج.

محمود البزاوي بين الأكشن والدراما الاجتماعية

يُشارك الفنان محمود البزاوي في عملين مميزين، حيث يظهر في الجزء الثاني من مسلسل «جودر» مع ياسر جلال، كما يشارك في مسلسل «حسبة عمري» إلى جانب الفنانة روجينا.

يبدو أن موسم دراما رمضان 2025 سيشهد منافسة شرسة بين نجوم الدراما، حيث تتنوع الأعمال بين الإثارة والتشويق، والدراما الاجتماعية، والكوميديا، في انتظار رد فعل الجمهور تجاه هذه التوليفة الدرامية الغنية.