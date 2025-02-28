"بيطري المنوفية": ضبط نصف طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .



وأفاد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن شن حملة تفتيشية مكبرة علي محلات الجزارة والمطاعم والثلاجات ومحلات الدواجن بدائرة الشهداء ، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بالمديرية والأستاذ وليد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، أسفرت عن ضبط ما يقرب من نصف طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى ، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن ، يأتي هذا ضمن جهود مديرية الطب البيطري في شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.



هذا ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام .