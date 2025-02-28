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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون بالجامعة، أصدق التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعين الله عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تمنياته بأن يكون هذا الشهر الفضيل شهر رحمة وبركة وسلام، تسود فيه قيم التآخي والتكافل، ويواصل فيه المصريون مسيرة البناء والتنمية تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

واغتنم الدكتور السيد قنديل هذه المناسبة ليُثني على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أن جامعة حلوان مستمرة في دورها الريادي من خلال تقديم كوادر مؤهلة تساهم في دعم مسيرة التقدم العلمي وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن شهر رمضان يحمل في طياته معاني عظيمة من الإيمان والعمل والاجتهاد، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان، بكل كوادرها الأكاديمية والإدارية وطلابها، تجدد التزامها بمواصلة العطاء في مسيرة التقدم العلمي وخدمة المجتمع، سعيًا لتحقيق التنمية الشاملة التي تتطلع إليها الدولة المصرية.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى أسرة جامعة حلوان، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده عليهم وعلى أسرهم بالخير وصالح الأعمال، وأن يكون هذا الشهر الكريم فرصة لتعزيز روح المحبة والتعاون بين الجميع، وتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف المجالات.

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